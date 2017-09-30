مبارك الخالدي

تقام اليوم 3 مواجهات في الجولة الثالثة من دوري «VIVA» للدرجة الاولى، اذ يشهد ستاد علي صباح السالم موقعة مثيرة تجمع المتصدر الفحيحيل (6 نقاط) مع وصيفه الساحل (4 نقاط)، ومن المتوقع ان تحفل المباراة بالكثير من الإثارة والندية نظرا لرغبة ابناء الفحيحيل في مواصلة المسير على سكة الانتصارات والتمسك بالصدارة بعد فوزين متتاليين، اذ تمكن الفريق من تخطي برقان 2-0 والفوز على الشباب بهدف دون رد.

وفي المقابل، تمكن الساحل من اجتياز خيطان بهدفين دون مقابل لكنه سقط في فخ التعادل مع برقان الجولة الماضية بهدف لمثله.

كما يحل اليرموك (3 نقاط) ضيفا ثقيلا على فريق الشباب الخالي رصيده من النقاط.

وقدم «اليرامكة» عرضا لافتا في الجولة الاولى بعد الفوز على الصليبخات 6-1، فيما تلقى الشباب خسارة في ظهوره الاول وكانت امام المتصدر بهدف دون رد.

وعلى ستاد صباح السالم بالمنصورية، يلتقي الصليبخات (3 نقاط) مع برقان بنقطة واحدة، اذ يأمل الصليبخات مواصلة الصحوة بعد الفوز الثمين على خيطان 3-1 الجولة الماضية.