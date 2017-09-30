مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني بأداء لاعبيه والروح العالية التي ظهروا عليها بعد الفوز على التضامن 4-0 في افتتاح الجولة الثالثة لدوري VIVA، وقال: هاردلك لفريق التضامن الذي لم يكن في يومه ولم يوفق رغم انه فريق محترم.

وأضاف: الحقيقة كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وفي المباراة كنا الطرف الأفضل من حيث التنظيم والانتشار وهي ميزة إيجابية لفريقنا رغم النتائج السلبية في الجولتين السابقتين والتي لم نوفق فيها وربما كان الفريق في حاجة إلى «هزة» ليستعيد عافيته.

وتابع: الحمد لله على الفوز العريض وبعدد وافر من الأهداف ما يشير إلى استعادة الروح والثقة وكذلك التأكيد على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني واللعب حتى آخر دقيقة بذات الرتم وهذا ما أدى إلى تسجيل الأهداف الثلاث في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، لافتا إلى أن اغلب عناصر العنابي هم من الشباب الذين بحاجة إلى الخبرة.