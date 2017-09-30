يحيى حميدان

بادر مدافع فريق الكرة بنادي السالمية أحمد عبدالغفور بالاعتذار الى مهاجم القادسية بدر المطوع عقب تدخله العنيف عليه خلال مجريات اللقاء الذي أقيم بين الطرفين مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري «VIVA».

وقال عبدالغفور: ان دخوله المتهور على المطوع لم يكن مقصودا و«حقك علي انت وجميع لاعبي الأصفر».

واستغرب عبدالغفور قيام أحد إداريي القادسية بضربه خلال التشابك بين اللاعبين، وقال في هذا الشأن: «علامة استفهام كبيرة على الإداريين الذين تهجموا عليه بعدما كنت أتوقع منهم التدخل لتهدئة النفوس ولكنهم ساهموا في زيادتها عبر التعدي عليه».

وكان عبدالغفور قد تدخل بعنف على المطوع الذي كان يقود هجمة قدساوية عندما كانت النتيجة تشير الى التعادل 2-2، وهي ما انتهت عليه المباراة، ليرد عليه المطوع ويختلط الحابل بالنابل، وقام حكم اللقاء سعد الفضلي بطرد عبدالغفور وزميله السوري أحمد ديب من السالمية وبدر المطوع ومحمد الفهد من جانب القادسية.

وفي رد فعله على الأحداث، قال مدير لعبة الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد ان ما حصل مهزلة تحكيمية من الحكم سعد الفضلي والذي لا يستحق أن يدير دكان - على حد وصفه -، مشيرا إلى ان الاتحاد حتى وان اتخذ قرارا بمعاقبة الحكم لن نقبل بأن يدير لنا مباراة في المستقبل.

وأضاف: «لماذا أضاف الحكم 6 دقائق وقتا بدلا للضائع؟، هذا الأمر غريب والمباراة لم تتوقف كثيرا في الشوط الثاني، وسنقوم بتقديم شكوى عليه لدى الاتحاد».