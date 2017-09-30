عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي: إن تدخله في المشاجرة التي حدثت في مباراة فريقه أمام السالمية كان الغرض منها التهدئة وليس ضرب اللاعب أحمد عبدالغفور، مشير إلى أنه أراد أن يبعد اللاعبين عن بعضهم وجاءت الدفعة لأحمد عبدالغفور قائلا: «من المستحيل أن أقوم بضرب اللاعبين فدور الإداري تهدئة الأمور».

واضاف: المباراة انتهت والقادسية خسر نقطتين في نهايتها بضربة جزاء غير صحيحة، مشيرا إلى أن المستوى الفني للمباراة لم يرتق للمستوى المطلوب ولكننا في الأصفر دائما نبحث عن الفوز لذلك التعادل يعتبر بمنزلة خسارة في ظل سعي الفريق لتحقيق اللقب.

وأكد الشطي أن القادسية سيواصل العمل وسيستفيد من فترة التوقف في تهيئة اللاعبين المصابين وكذلك الذين يحتاجون لتدريبات خاصة حتى ندخل الجولة الرابعة من الدوري أمام النصر 12 أكتوبر بأفضل صورة ممكنة لكن ذلك لا يعني أننا لن ندخل مباريات كأس الاتحاد الذي ينطلق الخميس المقبل دون البحث عن تحقيق الفوز والذي ينشده الأصفر حتى في المباريات الودية.