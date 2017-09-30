الفريق افتقد جهود لاعب الوسط فرحان سعد

يحيى حميدان

قال رئيس جهاز لعبة كرة القدم بنادي التضامن خالد شبيب: إن الهزيمة بنتيجة 0-1 مثل 0-4 وهي التي انتهت عليها مواجهة الفريق أمام جاره النصر في «ديربي الفروانية» ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري «VIVA» للدرجة الممتازة مساء اول من امس.

وأوضح شبيب في حديث مع «الانباء» أن «العنيد» لعب مباراة جيدة والنتيجة الفعلية كانت هزيمتنا 0-1 لولا الاندفاع وترك المساحات الخالية في الدفاع في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة ليضيف النصر 3 اهداف اخرى.

وبين شبيب أن التضامن افتقد لجهود لاعب الوسط فرحان سعد والذي حاولنا اشراكه في الشوط الثاني من زمن اللقاء ولكنه عانى من آلام خلال قيامه بعمليات الاحماء وعليه فضل الجهاز الفني اراحته لتفادي تفاقم اصابته، مشيرا الى أن عودة حمد أمان ستضيف للفريق في المباريات المقبلة، كما أن يوسف العنيزان لديه مستوى افضل يقدمه ونحن نثق في امكانياته ليكون داعم مهم لخط الهجوم في الفريق الى جانب زملائه.

واضاف قائلا: «يجب أن نكون واقعيين، وانا لا أحب التصريحات الرنانة، ونحن ندرك ان التضامن لن ينافس على لقب الدوري، وتنقصنا الكثير من الأمور لنكون منافسين، وانا احد ابناء النادي وكلامي هذا لا يعني رفع الراية البيضاء عقب 3 جولات فقط، ولو كنا مستلسمين لما تعاقدنا مع 4 محترفين اجانب واستقطبنا الكثير من اللاعبين من الاندية الاخرى».

ولفت شبيب الى أن «أزرق الفروانية» عانى من عدم الاستقرار في المواسم الماضية والجميع يعلم عن ابتعاد الفريق عن المشاركة لمدة عامين قبل العودة في الموسم الماضي والذي كان خلاله معظم الركائز الأساسية يلعبون مع التضامن بنظام الاعارة من انديتهم.

وأكد شبيب أن التضامن سيكون افضل في المستقبل ونمتلك الكثير من اللاعبين المميزين في فريق فئة الشباب (تحت 19 سنة) ونحن نعول عليهم ليكونوا داعمين للفريق الأول في المواسم المقبلة وعلينا الصبر على الفريق.