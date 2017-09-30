مبارك الخالدي

اعتلى الكويت صدارة دوري VIVA بعد فوزه على الجهراء بهدف نظيف سجله البرازيلي باتريك فابيانو (79) في المباراة المثيرة فنيا وجماهيريا التي جمعتهما مساء امس على ستاد مبارك العيار مع ختام الجولة الثالثة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى (7) نقاط بينما تجمد رصيد أصحاب الضيافة عند (6) نقاط.



جاء الشوط الأول مثيرا من الجانبين اذ بدأ «الأبيض» الضغط مبكرا بغية التسجيل لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من الجهراء الذي أجاد في إغلاق منافذه والضغط على حامل الكرة والاعتماد على الكرات المرتدة بقيادة فيصل زايد والبرازيلي فرانسيسكو توريس، وكاد جمعة سعيد يدرك المرمى لكن يقظة الحارس بندر سليمان والقائم حالا دون ذلك (٤)، كما تألق سليمان في ابعاد رأسية فابيانو (٨) وجاء الرد «الجهراوي» عبر عرضية محمد سعد التي لم يحسن توريس التعامل معها (١١) وكاد توريس ان يضع فريقه في المقدمة لكن الحارس مصعب الكندري كان حاضرا في الوقت المناسب ليبعد الكرة (٢٢) وأجادت دفاعات الجهراء في تطبيق مصيده التسلل للحد من انطلاقات سعيد وفابيانو لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء وكثف «الأبيض» محاولات وصوله للمرمى عبر العمق والأطراف فيما اعتمد الجهراء على الكرات المرتدة لفيصل زايد والبديل فايز الظفيري، وأهدر فابيانو فرصة مواتية داخل المنطقة لكنه رأسيته ذهبت جوار القائم الأيسر للحارس (٥٠) وتناقل طلال جازع ومحمد كمارا الكرة في هجمة انتهت لجمعة سعيد الذي سددها ضعيفة بيد الحارس (٦٢) ومن مجهود لطلال جازع أهدى كرة لفابيانو الذي مر من الدفاع واسكن الكرة شباك الحارس (٧٩) ليحسم من خلالها نتيجة المباراة حيث ظل الضغط على مرمى الجهراء من قبل الكويت الذي حاول حماية مرماه بمواصلة الهجوم لتعزيز فوزه بهدف آخر إلا أن ما كان يتطلع له لم يحققه.

«جهراوي» اقتحم الملعبأحمد السلامي

اقتحم أحد مشجعي فريق نادي الجهراء أرضية ستاد مبارك العيار وقام رجال الأمن بملاحقته والإمساك به حيث عاونهم على ذلك محترف الكويت حميد ميدو، وهو الأمر الذي أغضب بعض لاعبي الجهراء الذين احتجوا على تصرف «ميدو»، ويحسب لرجال الأمن تعاملهم الراقي مع المشجع الذي أخرجوه من أرضية الملعب وطلبوا منه الصعود إلى المدرجات مجددا دون أن يتعرضوا له.