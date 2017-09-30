أدار المباراة المباراة الحكم يوسف نصار وأحسن في إدارتها وأنذر محمد فريح وعيسى وليد

ناصر العنزي

تعادل العربي وكاظمة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة "3" من دوري "VIVA" الممتاز لكرة القدم ، وبتلك النتيجة أصبح لكلا الفريقين نقطتين حيث لم يسجلا أي فوز حتى الآن.



دخل مدرب العربي محمد ابراهيم بتشكيلة عاد اليها المهاجم النيجيري كليمينت بوبي والمدافع المصري شوقي السعيد واشرك علي خلف في الوسط مكان طلال نايف وجمعة العنزي في الدفاع بدلا من أحمد ابراهيم ، وتداول لاعبو العربي الكرة في وسط الملعب دون خطورة عن طريق كيتا ومحمود المرضي وعلي مقصيد وعلي خلف، وحاول محمد فريح فتح جبهة في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية لم يلحق بها حسين الموسوي، وظهر الأخضر بحالة نشطة ولكن لم تكتمل ألعابه بالخطورة.



مدرب كاظمة البرتغالي اوليفيرا لعب بنفس تسكيلته السابقة وأدخل عليها عبدالله الشرهان في خط الوسط معتمدا على الثنائي المحترف في المقدمة جوليانو وجولسون، وفي الوسط كان مشاري العازمي وحمد حربي وعمر حبيتر يقومون بمهمات هجومية من أجل الوصول الى مرمى سليمان عبدالغفور، ولكن لم يكتب لهم ذلك طوال"٣٠" دقيقة من الشوط الأول سوى رأسية من جوليانو ذهبت بجانب القائم ، ولم يكن في الشوط الاول سوى اجتهادات من الفريقين لم تسفر عن شيئ.



شوط أفضل



الشوط الثاني كان أفضل من سابقه وبدأ العربي بهجمة سريعة انتهت على قدم كليمينت وسدد الكرة بجانب القائم ، ورد عليه كاظمة بهجمة مرتدة وسدد جولسون الكرة بأحضان الحارس عبدالغفور، وأجرى مدرب كاظمة تبديلا اولا وأشرك بندر بورسلي بدلا من عبدالله الشرهان ثم أدخل بدر العنزي بدلا من جوليانو، ونظم البرتقالي هجمات سريعة وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي جولسون بعد تحضير رائع من عمر الحبيتر في الجهة اليسرى "٥٦" ، ومنح هذا الهدف دفعة معنوية للاعبي كاظمة الذين شنوا هجمات سريعة ، واحتاج مهاجم الأخضر كليمنيت بوبي إلى التركيز وتهيأت له كرة سانحة للتهديف أضاعها بتعجل ، وأشرك العربي لاعبه بدر طارق بدلا من حسين الموسوي ثم عبدالرحمن باني بدلا من كيتا، ووتمكن الاخضر من إدراك التعادل عن طريق الظهير محمد فريح الذي اخترق الدفاع وسدد باتقان هدفا "٦٧" وبعدها تناوب الفريقان الهجمات واكتفيا بالتعادل الإيجابي.



