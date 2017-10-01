مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الشباب لكرة القدم بإقامة 7 مباريات، حيث يلتقي العربي مع كاظمة على ستاد الصداقة والسلام، ويحل الكويت ضيفا على خيطان في ستاد ناصر العصيمي، ويستضيف القادسية فريق اليرموك، وعلى ملعبه يبدأ حامل اللقب التضامن مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الساحل.

وعلى ستاد مبارك العيار يلتقي الجهراء مع الصليبخات، ويحل الفحيحيل ضيفا على الشباب.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة نظرا لاهتمام الأندية بقواعد اللعبة التي تمثل رافدا للفريق الأول فضلا عن قيد عدد من اللاعبين في قوائم الفريق الأول ما يعكس الإثارة والندية في المواجهات فضلا عن دخول فرق العربي والتضامن والنصر والجهراء على خط المنافسة التي كان ينفرد بها فريقا القادسية والكويت لسنوات الأمر الذي يضيف بعدا من الإثارة على المباريات.

وكان التضامن قد سجل اسمه في سجلات البطولة بتحقيقه ثنائية تاريخية الموسم الماضي.