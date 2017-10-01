يحيى حميدان

استقبل نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة الشيخ علي الخليفة نائب وزير الرياضة وأستاذ الادارة الرياضية والاستثمار في مصر د. اشرف صبحي، وذلك للحديث حول آخر المستجدات على الساحة في مختلف الألعاب.

وبحث الخليفة مع د. صبحي كيفية تطوير الرياضة بشكل عام، كما تناقش الطرفان عن التجربة المصرية في تفادي الإيقاف الدولي والآلية المتبعة في ذلك.

وتمنى الخليفة أن تعود الرياضة الكويتية الى المشاركات الخارجية في القريب العاجل وذلك بعد غياب قارب العامين، حرم خلالهما جيل من اللاعبين المميزين من تمثيل وطنهم الكويت في البطولات الخليجية والآسيوية والعربية والعالمية.