يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة في التضامن على فريق باوشو الصربي بثلاثة أشواط نظيفة وذلك في المباراة التي دارت بينهما ضمن المعسكر الذي يقيمه التضامن هناك استعدادا لمنافسات الموسم المقبل التي يبدأها في البطولة التنشيطية الشهر الجاري.

وبدوره، أشاد مدرب التضامن رياض الغندري بالتزام اللاعبين وروحهم القتالية في المباريات الودية كما أثنى على التنافس على إثبات الذات في أرضية الميدان فيما بين اللاعبين.

وذكر أن ملامح الفريق الفنية تتطور شيئا فشيئا، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الجوانب البدنية جنبا الى جنب مع تكنيك اللعب.

وحول البطولة التنشيطية، اكد الغندري أنها فرصة جيدة لتسليط الضوء على إمكانيات جميع اللاعبين من خلال التنوع في إشراكهم واللجوء الى المداورة فيما بينهم إضافة إلى أنها تضمن عددا اكبر من اللقاءات مما يمنح اللاعبين الاحتكاك والخبرة والوصول بهم الى افضل مستويات فنية.