سنمنح اللاعبين 4 كروت احترافية مباشرة بعد إعلان فوزهم

أكد رئيس اللجنة الكويتية لبناء الأجسام بدر بودي أن أمس الأول شهد فتح الباب التسجيل أمام اللاعبين الراغبين في المشاركة ببطولة «الكويت كلاسيك» التي تنظمها الكويت في السادس من شهر أكتوبر الجاري، مضيفا ان هذه البطولة هي الأولى التي تقام تحت مظلة اتحاد كمال الأجسام للمحترفين «IFBB Pro»، بعد أن فقد الاتحاد الدولي للعبة صلاحيته في تنظيم البطولات العالمية.

وقال بودي: «البطولة ستحظى بمشاركة أسماء لامعة في سماء لعبة بناء الأجسام على المستويات الخليجية والعربية والعالمية، خصوصا ان اتحاد كمال الأجسام للمحترفين «IFBB Pro» يتيح الفرصة لجميع لاعبي دول العالم للمشاركة في بطولاته دون قيد أو شرط، عكس الحال بالنسبة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام الذي كان يشترط مشاركة اللاعبين في بطولاته تحت مظلة اتحادات رسمية معترف بها».

وأضاف: «جاهزون لاستقبال بطولة «كويت كلاسيك» منذ 4 شهور، فنحن أمام تحد كبير يتمثل في التنظيم الرائع، وتحقيق أقصى فوائد فنية ممكنة لجميع اللاعبين من دون استثناء».

وأوضح بودي ان «كويت كلاسيك» ستمنح اللاعبين 4 كروت احترافية مباشرة فوز إعلان فوزهم، في فئات فيزيك للمحترفين و«212»، إلى جانب «الفيزيك ماستر»، و«البدي بلدنج» للهواة تحت 95 كجم، فيما تمنح نقاط لأصحاب المراكز المتقدمة تساعدهم على المضي قدما في عالم كمال الأجسام للمحترفين، مبينا أن البطولة سيتولى إدارتها أفضل حكام العالم لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين.

وأشار بودي إلى أن لاعبي بناء الأجسام الكويتيين بالإضافة إلى المصري رامي السبيعي قد وصلوا إلى القمة من خلال تحقيق نجاحات غير مسبوقة على المستوى العالمي، مشددا على أن هذا النجاح قد أثار حفيظة البعض في الخارج، والذين شنوا حربا ضروسا علينا دون هوادة، وذلك بدلا من أن يعملوا على الارتقاء باللعبة واللاعبين معا ودفعهم إلى الأمام.

واختتم بودي تصريحه معلنا انه لن يتم الاكتفاء بتنظيم البطولات العالمية في الكويت، بل سيعمل في الفترة المقبلة على تنظيم البطولات في بعض الدول العربية ومن بينها مصر لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في مثل هذه البطولات بسبب تعرضهم للظلم من قبل اتحاداتهم الأهلية بمنعهم من المشاركة، بالحصول على كروت الاحتراف سالفة الذكر.