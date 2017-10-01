عبدالعزيز جاسم

غـادر حـارس مـرمـى السـالمية خـالد الـرشيدي إلى لندن قبـل يومـين فـي إجـازة خـاصة على أن يعود إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل الدخول في تدريبات الفريق الجماعية، حيث من المتوقع غياب الرشيدي عن مـواجهة التضامن في الجولة الأولى من كأس الاتحاد المقرر لها الخميس المقبل.

في المقابل استعاد السماوي خدمات المدافع غازي القهيدي الذي بات جاهزا للمشاركة في مواجهة التضامن ومن بعدها الفحيحيل في كأس الاتحاد، ومن ثم سيقوم المدرب عبدالعزيز حمادة بإشراكه في مواجهة كاظمة بدوري VIVA الممتاز بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب طرد أحمد عبدالغفور ومحمد السويدان، وبالتالي سيكون القهيدي متاحا إما للعب في مركز قلب الدفاع أو الوسط، ما يعزز خيارات المدرب بإشراكه كلاعب أساسي.