يحيى حميدان

اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي كاظمة، البرتغالي توني اوليفيرا، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام العربي بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ختام مباريات الجولة الـ 3 من دوري «VIVA» الممتاز.

وقال توني: ان «البرتقالي» واجه فريقا جيدا مثل «الأخضر» وقدم كاظمة مستوى جيدا لاسيما بعد افتتاحنا التسجيل عن طريق البرازيلي جيلسون، مشيرا الى أنه حاول عبر التبديلات أن يجد التوازن المطلوب داخل أرضية الملعب.

وأضاف: «بعد هدف التعادل للعربي من محمد فريح عانينا بعض المشاكل وحاولنا تسجيل الهدف الثاني لكن دون جدوى».

وأبدى توني رضاه عن المستوى الذي قدمه لاعبو الفريق الكظماوي، مؤكدا انهم قاموا بعمل جيد وحاولوا تحقيق الفوز، ووصف المباراة بالجيدة عموما وتوقع أن يتحسن الوضع أكثر في المباريات المقبلة.