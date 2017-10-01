أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أهمية دعم الهيئة العامة للرياضة للنادي وألعابه الـ5، بهدف استقطاب اكبر عدد من الشباب الكويتي من الجنسين لممارسة هذا النوع من الالعاب في عالم الرياضة.

وكشف العجمي عن العمل على اطلاق لعبة الـ«سبيد» للتزلج للرجال والبنات وبكلا نوعيه التزلج الطويل والقصير، بسبب الاقبال الكبير على باقي الالعاب، ولفتح الباب امام الشباب لاستيعابهم في هذا النوع في مسيرة النادي في الكويت.

وذكر العجمي الذي يرأس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية ايضا، ان لعبة «الفيجر» للاستعراض الايقاعي، رأت النور وتشهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية من خلال التعاقد مع المدربة الايطالية اليسا لوبارديا وتسجيل 16 لاعبة متدربة يواصلن التمرين يومي الاحد والثلاثاء في حصتين رسميتين بالإضافة الى حصتين لرواد الصالة، ما يمنحهن المزيد من التدريب ومعرفة قواعد وفنون اللعبة بسرعة.



واعتبر العجمي ان مدرسة هوكي الجليد مميزة وتحتضن عددا كبيرا من المواهب الكويتية، حيث تم توزيع المنتسبين الى 6 حصص تدريبية بسبب العدد المتزايد، وكل حصة تشمل 60 لاعبا.

ودعا الجميع الى زيادة الجهد والعمل واعتبار احراز الكويت كأس آسيا لهوكي الجليد انطلاقة مهمة للنادي وللعبة، متمنيا التوفيق لكل اللاعبين والاداريين والمدربين في عملهم.

من جهته، قال نجم منتخب هوكي الرجال ومدير لعبة «الفيجر» سالم العجمي، ان تطوير اللعبة واشهارها سيكون مستقرا عندما تبدأ المعسكرات والبطولات، لاسيما اننا نمتلك لاعبات مميزات لديهن الشغف في ممارسة اللعبة، التي تعتمد على ضبط وتوازن الجسد والايقاع على الجليد، لتكوين لوحة فنية معبرة تشد الجمهور، وتستطيع انتزاع ميدالية أو كأسا في المستقبل القريب.

وشكر العجمي إدارة نادي الالعاب الشتوية لتقديمها الدعم والسرعة في تلبية التعاقد مع المدربة الإيطالية، ما يعزز الثقة بين اللاعبات، ويعبد الطريق نحو لعبة مزدهرة سيكون لها اسم يوما ما.