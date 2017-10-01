مبارك الخالدي

أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري بفوز فريقه على الجهراء بهدف دون رد مع ختام الجولة الثالثة لدوري «VIVA» الممتاز.

وقال الهاجري لـ «الأنباء»: «نحمد الله على الثلاث نقاط والتي أدت إلى انتزاع فريقنا الصدارة أمام فريق صعب ومتطور، خصوصا في المواجهات التي تقام على ملعبه».

وأضاف: «لم تكن المباراة سهلة على الفريقين الطامحين للبقاء في المراكز الأولى، فالجهراء أظهر مستوى كبيرا وروحا عالية حتى الآن ما أدى إلى مضاعفة الجهود لاجتيازه على أرضه وبين جماهيره»، مشيرا إلى رقي الجمهور الجهراوي وإضافته الحماس على طابع المباراة.

وتابع الهاجري: «لا شك ان جميع المباريات مهمة وصعبة لأن طبيعة مواجهات الدوري تتطلب جمع النقاط مع إظهار كل الفرق الراغبة في تجنب الخسارة ما يضيف بعدا من الإثارة على المباريات».

وقال: «تفوقنا بالخبرة، اذ يتحلى لاعبو الأبيض بالنفس الطويل والروح القتالية وحققنا الأهم وهو الثلاث نقاط، وهذا ما نأمله في كل المباريات المقبلة».