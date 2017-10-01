مبارك الخالدي

قلل مدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي، من خسارة فريقه أمام الكويت بهدف دون رد في ختام الجولة الثالثة لدوري «VIVA» الممتاز.

وأوضح الجنفاوي عقب المباراة قائلا «نعم خسرنا المباراة لكننا كسبنا جمهورا رائعا عاد الى الملاعب ويقف خلف فريقه بكل قوة وحماس مؤازرا ومشجعا، فهو جمهور يستحق ان نقدم له الكثير».

واضاف: «كانت المباراة صعبة على فريقنا الذي نجح في الصمود أمام فريق قوي ومرشح 80 دقيقة، كما تمكن من الحد من مفاتيح اللعب المميزة في الفريق الكويتاوي اضافة الى تهديد لاعبينا مرمى الأبيض في عدد من الفرص لم يكتب لها النجاح».

وأكد أن من حق الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك ان يفتخر بلاعبي الجهراء الذين تفوقوا على انفسهم حتى الان بالروح العالية والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والاداري، لافتا الى ان الجهاز الفني بصدد اعادة تقييم المباراة للوقوف على السلبيات والاخطاء والعمل على تلافيها بالمباريات المقبلة.