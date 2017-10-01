العدواني نجم الأسبوع



استحق مدرب النصر ظاهر العدواني أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن أعاد فريقه للطريق الصحيح ليس لأنه حقق فوزا عريضا على التضامن مسجلا الانتصار الأول له في الدوري بل لأن العنابي ظهر بشكل مغاير من الناحيتين الهجومية والدفاعية خصوصا في مسألة الانضباط، كما كان لتبديلاته دور كبير في الفوز المستحق.

اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الثالثة من دوري VIVA الممتاز ويضم:

الحارس: سطام الحسيني (السالمية)

الدفاع: الدفاع: ايمانويل ايفوري (النصر)، آرون أميبي (الجهراء)، محمد فريح (العربي)

الوسط: يوسف قلفا (النصر)، عمر الحبيتر (كاظمة)، محمد كمارا (الكويت)، مشعل فواز (النصر)، طلال جازع (الكويت).

الهجوم: أحمد الرياحي (القادسية)، جولسون دياز (كاظمة).

صح لسانك

لجمهور الجهراء الذي أضاف لمسات جميلة في تشجيعه لفريقه أمام الكويت وحضوره المبكر لمساندة فريقه.

«ما قصرتوا»

غلط × غلط

ما حدث في مباراة القادسية والسالمية بعد أن اختلط الحابل بالنابل يجب أن يلقى ردا حاسما لكل متسبب بالفوضى.

«من أمن العقوبة..»