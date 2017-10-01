عبدالعزيز جاسم – [email protected]

حقق الكويت كل شيء مع ختام الجولة الثالثة من دوري VIVA الممتاز، حيث تغلب على الجهراء بهدف دون رد وخطف منه الصدارة، وكأنه يقول للجميع «هذا مكاني»، كما توقف منافساه، السالمية والقادسية، اللذان تعادلا 2-2 ليفقدا نقطتين مجددا، لكنهما بقيا قريبين من الصدارة، فمباراة واحدة ربما تكون كفيلة بتغيير مسار الصدارة مرة أخرى، بالإضافة إلى تعثر العربي وكاظمة أيضا بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما استعاد النصر عافيته بفوز عريض ومستحق على حساب التضامن برباعية دون رد.

الأبيض.. صبر ونال

انتظر الكويت كثيرا من أجل تسجيل الهدف ورافق هذا الانتظار أداء عاليا وتركيزا وانضباطا فضغط على مرمى الجهراء طوال شوطي المباراة واضاع العديد من الفرص ليسجل الهدف المستحق الذي جاء له بعد «صبر» كبير، كما انه ظهر بتوازن دفاعي لم يتح من خلاله لمنافسه الجهراء الوصول الى مرماه بأي هجمة خطرة.

الجهراء.. بس دفاع

لم يفعل الجهراء أي شيء يذكر من الناحية الهجومية أمام الكويت واكتفى بالدفاع طوال المباراة، حتى أن ردة فعله كانت خجولة بعد تأخرهم بهدف، حيث كان من المفترض أن يصاحب التألق الهجومي ارتدادا هجوميا يربك حسابات المنافس ويخفف الضغط عن المدافعين، لكن اللعب الفردي غلب كثيرا على بعض لاعبيه ما ساهم في عدم قدرة الفريق على شن هجمات منظمة بشكل فعال.

الأصفر.. صحّح وضعه

تغير حال القادسية في الشوط الثاني أمام السالمية، خصوصا بعد التبديلات التي أجراها المدرب داليبور ستاركيفيتش بدخول ريناتو دي ليما ومحمد الفهد وصالح الشيخ ليعطي أريحية بالتحرك في المقدمة لبدر المطوع وأحمد الرياحي وهذا الأخير يحسب للمدرب عدم استبداله والذي كان سببا في التقدم بالهدف الثاني، لكن على الأصفر الانتباه الى خط الدفاع خصوصا من الأطراف والتي تتسبب بارتكاب أخطاء كثيرة دائما ما تؤدي إلى أهداف.

السماوي.. تكتيك حمادة

يحسب للمدرب عبدالعزيز حمادة قراءته المميزة للمنافس القادسية، خصوصا في الشوط الأول، كما يحسب للفريق عودته بعد كل تأخر بالنتيجة، وتألق السماوي في الهجمات المرتدة لكنه لم ينهِ الفرص بالشكل المطلوب، إلا أن هذا الوصول بشكل مكرر يدل على انضباط في الفريق ككل يدل على أن ما يطبقه المدرب في التدريبات يتم تنفيذه بدقة في المباريات.

النصر.. هذا العنابي

ما قدمه النصر من انضباط تكتيكي وتوازن هجومي ودفاعي أمام التضامن أعاد إلينا «عنابي» الموسم الماضي، فالفريق وبعد تسجيل الهدف الأول لم يعط مساحات للمنافس، خصوصا من العمق، كما طبق الهجمات المرتدة كما يقال «مثل ما يقول الكتاب» ويحسب للمدرب ظاهر العدواني تبديلاته خصوصا زبن العنزي وأحمد حواس، فالأول تألق في قيادة المرتدات مع مشعل فواز وكارلوس غاميزا والثاني أعطى توازنا أكثر لخط الوسط.

الأخضر.. ما في لعب

على الرغم من التحسن نوعا ما في مستوى العربي في الشوط الثاني إلا أن هذا المستوى إن لم يتطور فسيعني ابتعاد الأخضر مبكرا عن المنافسة ولاسيما أن اختيارات اللاعبين لم تكن في محلها، كما لا يوجد ثبات في التشكيلة، خصوصا في خطي الدفاع والوسط، وربما يحتاج المدرب محمد إبراهيم إلى فترة التوقف المقبلة لتصحيح الوضع، خصوصا أن الفريق يعاني من ابتعاد الخطوط وعدم انضباط بعض اللاعبين.

البرتقالي.. ما استغل المنافس

تطور أداء كاظمة عن الجولة الماضية نوعا ما، خصوصا في الشوط الثاني في ظل بحث الفريق عن الفوز، لكن يحسب عليه عدم استغلاله لتراجع مستوى المنافس، ويحتاج البرتقالي إلى تنظيم الدفاع ليس على مستوى الأسماء بل من خلال مساندة لاعبي الوسط الذين لا يعودون جميعا في بعض الهجمات ما تسبب في إرباك خط الدفاع.

التضامن.. مغامرة مستمرة

من الطبيعي في عالم كرة القدم عندما تكون متأخرا بهدف تهاجم بكل أوراقك في الدقائق الأخيرة، لكن غير الطبيعي أن تواصل ذلك الاندفاع عندما يدخل مرماك هدف ثان في آخر دقيقتين وتواصل نفس الاندفاع، لذلك ستخسر بالثلاثة والأربعة، وهذا ما حدث للتضامن بالضبط أمام النصر، وإذا كان المدرب ماهر الشمري يتحمل جزءا من الخسارة، فاللاعبون أيضا يتحملون الجزء الآخر لافتقادهم التركيز بشكل كبير، لذا ستكون بلاشك تلك الخسارة الكبيرة ذات مردود سلبي على الفريق ككل، إلا إذا استفاد التضامن من فترة الإيقاف المقبلة ورتّب أوراقه.

لقطات من الجولة

٭ يتصدر مهاجم الكويت باتريك فابيانو قائمة هدافي الدوري برصيد ٣ أهداف ويأتي خلفه ٨ لاعبين برصيد هدفين وهم: فراس الخطيب وروجي توندوبا(السالمية)، جمعة سعيد (الكويت)، فرحان سعد (التضامن)، فرانسيسكو توريس (الجهراء)، تياغو بيريرا (القادسية)، مشعل فواز وكارلوس غاميزا (النصر).

٭ ستقام الجولة الرابعة من الدوري في ١٢ الشهر الجاري بسبب إقامة مباريات «فيفا»، على أن تقام بطولة كأس الاتحاد خلال فترة التوقف.

٭ شهدت الجولة ٤ حالات طرد لكل من محمد السويدان واحمد عبدالغفور من السالمية وبدر المطوع محمد الفهد من القادسية.

٭ الجهراء والتضامن لم يسجلا أي هدف في هذه الجولة.

٭ ٣ فرق لم تتمكن من تحقيق الفوز حتى الآن هي العربي وكاظمة والتضامن.

٭ الكويت والقادسية والسالمية لم تتعرض للخسارة بعد مرور ٣ جولات.

٭ فريقان لم يتعادلا حتى الآن هما الجهراء والنصر.

٭ أقوى هجوم الكويت بـ٧ أهداف، بينما يعتبر الأبيض والجهراء أفضل دفاع باستقبالهما ٣ أهداف.