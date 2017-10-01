«توقف عن ممارسة النقد واعترف بأنك لم تفهم الفيلم»

الممثلة الأميركية ليندا كارتر بطلة مسلسل وندر ومان منتقدة المخرج الأميركي الشهير جيمس كاميرون، لتعقيبه على الفيلم الصادر مؤخرا والذي أعاد تجسيد قصة وندر ومان. وكان جيمس كاميرون قد صرح بأنه لم يجد شيئا عبقريا في الفيلم، لكنه فيلم جيد فقط. بينما كانت الممثلة ليندا كارتر قد جسدت دور وندر ومان منذ حوالي 40 عاما في مسلسل تلفزيوني.