مبارك الخالدي - يحيى حميدان - أحمد السلامي

واصل الفحيحيل نتائجه القوية في دوري «VIVA» للدرجة الأولى بعد تغلبه على الساحل 2-1 مساء امس ضمن مباريات الجولة الثالثة. وسجل للفحيحيل كل من سالم الهاجري (53) والليبي معتز المهدي (70)، وللساحل ناصر راكان من ركلة جزاء (87).

وأشهر الحكم هاشم الرفاعي الكرت الأحمر للاعب الفحيحيل محمد نعيم، وكذلك للاعب الساحل ناجي العجمي. ورفع الفائز رصيده الى 9 نقاط في صدارة الترتيب من فوزه في مبارياته الثلاث، فيما بقي الساحل على رصيده السابق بـ 4 نقاط.

برقان والصليبخات حبايب

وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي تعادل برقان مع الصليبخات 2-2. افتتح برقان التسجيل بهدفين للمحترف داغلو غوز (3 و15)، فيما سجل هدفي الصليبخات بدر المطيري (26 ركلة جزاء ) وعبدالله صحن (50). لينتهي اللقاء بالتعادل، ورفع الصليبخات رصيده إلى 4 نقاط، بينما أصبح رصيد برقان نقطتين.

الشباب يهزم اليرموك

وفاز الشباب على ضيفه اليرموك 3-1، ليرفع رصيده الى ٣ نقاط، فيما بقي اليرموك على رصيده السابق ٣ نقاط. احرز اهداف الشباب ابراهيم حمود (4) وعبدالله ياسين (21 و50)، فيما سجل للخاسر عذبي شهاب (69).