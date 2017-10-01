توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، بلقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى اليوم الأحد، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني يليه دانييل ريتشاردو السائق الأخر لريد بول في المركز الثالث ثم جاء الألماني

سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الرابع.

ولم يتمكن الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فيراري من المشاركة في سباق ماليزيا بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته اكتشفها قبل دقائق من بداية

السباق .

وحقق فيرستابن 20/ عاما/ فوزه الثاني في سباقات الجائزة الكبرى بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب سباق جائزة اسبانيا الكبرى.