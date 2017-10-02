ناصر العنزي

قال الشيخ أحمد اليوسف المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات المقررة في نهاية اكتوبر ان هناك مساعي جادة لرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، وأول تباشيرها الاجتماع الذي حصل في الدوحة وحضره وفد كويتي إلى جانب موفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحن متفائلون في الأيام المقبلة.

وشدد اليوسف، والذي سينتخب رئيسا بالتزكية، أن الايقاف لن يرفع من خلال الندوات والاعلام ووسائل التواصل، إنما سيرفع بالاجتماعات المكثفة والتواصل مع الاتحاد الدولي والاتحادات الشقيقة عبر أشخاص متخصصين في القانون يعملون بصمت وسرية، وكذلك سيكون عملنا إذا وصلنا للاتحاد فكل أعمالنا ستكون مغلفة بالسرية.

وشكر اليوسف أثناء استضافته في برنامج «الديوان» كل من أولاه الثقة لمنصب الرئيس بالتزكية بعد انسحاب فواز الحساوي من الترشح، وقال: «كنت وفواز على تنسيق والتقيته في لندن واتفقنا على انسحاب أحدنا من أجل المصلحة العامة وشاء الله أن تكون الرئاسة لي وهو تكليف وليس تشريفا».