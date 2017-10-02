حرص مرشح الرئاسة سطام السهلي على التواصل مع أغلب اللجان الإعلامية في الاتحادات الآسيوية بالفترة الماضية، لشرح رؤيته وأفكاره من اجل النهوض بالاتحاد القاري وتفعيل دوره في الحقل الإعلامي، باعتباره الجهة الاولى والرئيسية المنوط بها قيادة المنظومة الإعلامية الآسيوية والارتقاء بها، إلى جانب تنمية المهارات الإعلامية لدى شباب القارة، والقيام بحلقة الوصل بين كافة الجهات الإعلامية داخل القارة الصفراء، خصوصا في المجال الرياضي.

وتشمل رؤية السهلي لتطوير العمل في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في الفترة المقبلة، عدة نقاط رئيسية، أولها ايجاد مقر دائم للاتحاد الآسيوي، اسوة ببقية المنظمات الرياضية في القارة، الى جانب توفير دخل مالي سنوي ثابت من خلال الشركات الراعية وأعضاء الاتحاد.

وتشمل الرؤية ايضا، تقديم يد العون والمساعدة للأعضاء، من خلال اقامة ورش عمل ودورات تدريبية، وتنمية مهارات وقدرات الشباب، بالإضافة الى توقيع بروتوكولات مع الاتحاد الآسيوي والعالمية لتفعيل دور الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية بشكل أكبر، وكذلك التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية للاستفادة من خبراتهم في التدريب وتغطية الاحداث الكبرى.

وتطرق السهلي في رؤيته الى تشكيل لجنة من اعضاء المكتب التنفيذي لتحديث لوائح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وتطوير الموقع الالكتروني، مع عمل روزنامة سنوية لكافة الاحداث الرياضية والفعاليات.