نقل الشميلان إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة قبل نهاية المباراة

يحيى حميدان

أكد رئيس نادي الفحيحيل ومدير عام لعبة الكرة حمد الدبوس أن الهدف الأول لـ «الأحمر» في دوري «VIVA» للدرجة الأولى هو تجميع النقاط وذلك في سبيل بلوغ «دوري الأضواء» في الموسم المقبل.

وقال الدبوس لـ «الأنباء»، عقب الفوز على الساحل 2-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من «دوري المظاليم»، إن اللاعبين قدموا اداء كبيرا في المباريات الثلاث التي خاضوها حتى الآن وتمكنوا من جمع 9 نقاط من أصل 9 ممكنة وهذا الأمر يسعدنا ويجعلنا نواصل المضي قدما لتحقيق المزيد من الانتصارات وتفادي التفريط بالنقاط قدر الامكان.

وأضاف أن نظام الدرجتين في الدوري يحتاج الى نفس طويل ولاعبين مميزين سواء اساسيون أو في دكة الاحتياط، والفحيحيل يمتلك هذه المميزات بعد الاعداد الجيد للفريق في الفترة التي سبقت انطلاق الموسم الحالي.

وأبدى الدبوس رضاه عن اداء اللاعبين وكذلك المحترفين الأجانب والمدرب الاسباني ميغيل غونزاليس، مشيرا الى أنهم مجتهدون ويبذلون جهودا كبيرة ولديهم الحافز لايصال «الأحمر» الى جانب الفرق الكبيرة.

ولفت الدبوس الى أن الفحيحيل لا يستحق الهبوط الى الدرجة الأولى وهذا الامر يعود الى الربكة الكبيرة التي سببتها اللجنة المعينة السابقة لادارة شؤون اتحاد الكرة والتي اتخذت قرار تطبيق نظام الدرجتين في الدوري قبل فترة قليلة وضيقة من انطلاق الموسم الماضي.

وأردف قائلا: «نظام الدرجتين ممتاز وعجزنا ونحن نطالب بتطبيقه ولكن ليس بالطريقة التي اتبعتها اللجنة السابقة، وكانت هناك أندية على علم بهذا القرار وأخرى لا تعلم والفحيحيل منها، ومثل هذه القرارات تحتاج منح الفرق فرصة كافية لتجهيز فرقها».

وقال الدبوس في ختام حديثه: «قدرنا أن نتحمل هذه القرارات، وقدرنا أن نتحمل الحكام وجميع الظروف الاخرى، وأصبحنا حقل تجارب».

وفي غضون ذلك، شهدت الثواني الاخيرة من المباراة تعرض لاعب الساحل حمد الشميلان لاصابة بالغة جراء احتكاكه مع احد لاعبي الفحيحيل، وخضع الشميلان للاسعافات اللازمة من قبل رجال الاسعاف عبر تزويده بالاكسجين ومن ثم تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.