عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عثمان الفيلكاوي ان من أسباب الخسارة أمام الشباب ١-٣ في الجولة الثالثة من دوري VIVA للدرجة الأولى فقدان التركيز في الـ ١٥ دقيقة الأولى، حيث استقبلنا الهدف ومن ثم بحثنا عن تعديل النتيجة وهو نفس الأمر الذي حدث في مواجهة الصليبخات الأولى التي تمكنا فيها من العودة بقوة بستة أهداف.

وأضاف الفيلكاوي أن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود في الشوط الأول والذي استقبلنا فيه هدفين وجاء الهدف الثالث مع انطلاق الشوط ثم قام الفريق بترتيب صفوفه وسيطرنا على المباراة بشكل أفضل وضغطنا على مرمى الشباب وسجلنا هدف التقليص إلا أن اضاعة اكثر من فرصة محققة للتسجيل جعلنا نفقد نقاط المباراة كاملا.

وختم الفيلكاوي حديثه بالقول لدينا فترة توقف تقارب الـ ١٠ أيام سنتمكن من خلالها من ترتيب الأوراق وسنتحدث للاعبين ونطالبهم بالتركيز، كما سيقوم المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا بمنح الفرصة أكثر لبعض اللاعبين في كأس الاتحاد، مشيرا إلى أن طموح «اليرامكة» حاله حال باقي الفرق الصعود لدوري الأضواء لذلك ستكون جميع المباريات صعبة.