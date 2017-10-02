مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة في الخامسة والنصف مساء اليوم بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم ومساعديه.

وكان الجهاز الفني لـ «الأخضر» قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب مباراة الفريق أمام كاظمة الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة لدوري «VIVA» الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يدخل تدريب اليوم كل اللاعبين باستثناء عبدالله الشمالي وأحمد الصراف اللذين لا يزالان تحت التأهيل بداعي الإصابة.

ويسعى المدرب ابراهيم إلى إعادة ترتيب الأوراق خلال فترة التوقف والتي تستمر حتى 12 الجاري بعد الظهور غير المقنع للفريق في الجولات الثلاث في الدوري.

ومن المتوقع أن يستثمر إبراهيم مباريات بطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق الخميس المقبل لمنح الفرصة للاعبين الشباب وإجراء تدوير محدود في مراكز الفريق أملا في تحسين أداء الأخضر في بطولة الدوري وهي البطولة الأهم للفريق وجماهيره.