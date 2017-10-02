يحيى حميدان

قام نائب مدير لعبة كرة القدم بنادي القادسية سامي بويابس والمنسق الإعلامي للفريق الأول زياد الشطي بزيارة ادارة السالمية مساء امس لتقريب وجهات النظر وتهدئة النفوس عقب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري «VIVA» يوم الخميس الماضي، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وقال الشطي إنه وبويابس التقيا عددا من الاداريين في «السماوي»، وكذلك مدرب الفريق عبدالعزيز حمادة واللاعب أحمد عبدالغفور، وكان استقبالهم لهما رائعا ويؤكد على عمق العلاقات بين الجانبين.

وأوضح الشطي أن الزيارة جاءت لإزالة الخلافات وتصفية النفوس كي لا تتكرر مثل هذه الأمور مستقبلا.

في غضون ذلك، عاد لاعب القادسية عبدالعزيز المشعان الى البلاد مساء امس من رحلته العلاجية التي خضع لها في الولايات المتحدة، على أن يدخل التدريبات مباشرة مع زملائه ليكون جاهزا للاستحقاقات المقبلة.

وكذلك من المقرر مغادرة المدافع ضاري سعيد اليوم أو غدا الى ألمانيا لاستكمال علاجه من الإصابة التي يعاني منها، فيما سيخضع خالد القحطاني لكشف طبي آخر هذا الأسبوع للوقوف على حجم اصابته قبل منحه الضوء الأخضر للدخول الى التدريبات اليومية بصفة عادية.

وعاد «الأصفر» الى التدريبات مساء امس عقب الراحة لمدة يومين والتي منحها الجهازين الإداري والفني للاعبين عقب مباراة السالمية.