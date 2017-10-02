فازت الذلول مخيفة لراشد سعدون الهاجري بكأس النادي الكويتي الثانية لهذا الموسم المخصصة لحقايق ابكار على مسافة ٤ كيلو بعد منافسة مثيرة وقوية طوال مسافة السباق من الذلول هداده لمبارك العجمي والشايبة لعبدالله الهاجري.
وقام عبدالله المطيري امين السر العام للاتحاد العربي للهجن وأمين صندوق النادي بتسليم الكأس الى راشد الهاجري وهنأه بالفوز وتمنى لبقية الملاك التوفيق في السباقات المقبلة، مشيدا باللجان العاملة ورجال الصحافة والاعلام.
وفي بقية الأشواط فاز الذلول جلمود لعبدالهادي الهاجري بالشوط الاول المخصص للقايا ابكار وفاز الذلول برقان عبدالله عبد الهادي الهاجري بالشوط الثاني المخصص للقيان قعدان وفاز الذلول وقار لعبدالله الهاجري بالشوط الثالث والذلول ممتع لظفر الهاجري بالشوط الرابع والذلول الشاهينية لغازي الظفيري بالشوط الخامس والذلول مهلي لفيصل مسعود العجمي بالشوط السادس.
وفاز الذلول سمحه لفيصل زباران العجمي بالشوط السابع والذلول ورك لهادي الهاجري بالشوط التاسع والذلول سجا لماجد الظفيري بالشوط العاشر والذلول الزعيم لعبدالله القحطاني بالشوط الحادي عشر والذلول الظبي لغانم الهاجري بالشوط الثاني عشر والذلول مستحيل لعايد مناور بالشوط الثالث عشر والذلول الجذابة لعبدالله الجباري بالشوط الرابع عشر والذلول المتحد لشنار الهاجري بالشوط الخامس عشر.