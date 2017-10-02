أسامة المنصور

أكد مدير إدارة متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية عبدالعزيز الياسين اكتمال الترتيبات على الصعيد الإداري والفني استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2017- 2018. وعبر الياسين عن بالغ سعادته لقرب انطلاق الموسم، مثنيا بالوقت نفسه على الجهود المبذولة لاستقبال هذا الموسم الجديد الذي سيكون مختلفا بحجم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

ووجه الياسين دعوته إلى الجماهير للاستمتاع بأجواء جميلة ستصاحب هذا الافتتاح والمزمع انطلاقه مساء يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري من خلال بطولة للكارتنغ ستجمع فرق متحف السيارات كأعضاء نادي إنفينيتي الكويتي، نادي ملاك ديفندر الكويتي، نادي ملاك اودي الكويتي، نادي موبار الكويتي، نادي كمارو الكويتي نادي كاديلاك الكويتي، نادي في دبليو الكويتي فريق همر الكويتي، نادي كورفيت الكويتي، نادي جي أم الكويتي، نادي هوت رود الكويتي، قروب شارجر.

وأفاد الياسين بأن حلبة سرب وإدارة متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية ومدينة متحف السيارات يقومون وبصورة مباشرة بتشجيع مثل هذا النوع من الرياضات من خلال تسخير الإمكانات لممارسي هذه الرياضة وفق أطر ولوائح فنية معتمدة ولا تخلو أبدا من شروط الأمن والسلامة التي دائما ما تتوافر وبصورة مباشرة داخل أسوار حلبة سرب، ولعل الهدف الأسمى من تلك الجهود هو الارتقاء بمستوى الشباب الكويتي من الجنسين، ومما لا شك فيه فقد تلمسناه هذا الجانب حقيقة منذ اللحظات الأولى لافتتاح حلبة سرب في أكتوبر 2013 على اعتبار أن الشباب الكويتي يمتلك خبرة مميزة في مجال رياضة السيارات وكذلك الدراجات، الأمر الذي أدى إلى تفعيل أكبر لدورهم تجاه المجتمع، بل إنه ساعد على ترسيخ نهج جديد مبني على أساس ممارسة سليمة لرياضة السيارات.

وختم حديثه قائلا: اليوم نستطيع أن نوازي هذا التميز وهذا النجاح أيضا من خلال استمرارنا في تفعيل هذا النوع من الأنشطة الرياضية في بيئة صحية.