ناصر العنزي

قال رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد إن عودة اللاعب سيف الحشان لفريقه الأصفر بيده شخصيا ومرحبا به مرة أخرى، والقادسية بادر في استعادته مرة أخرى ويبقى القرار بيده هو بعدما وعد مقربين للنادي بالعودة مرة أخرى، والمؤشرات جيدة وتبشر بالخير ونحن بانتظاره في أي وقت ومن الممكن ان يدخل التدريبات اليوم أو غدا إذا سارت الأمور بمثل ما يريدها الطرفان.

واضاف بوحمد ان سيف من اللاعبين المميزين وعودته ستكون في مصلحة الفريق في ظل التنافس هذا الموسم على لقب الدوري الممتاز بين الفرق، وفريقنا بحاجة لكل لاعب في صفوفه من أجل اتساع رقعة المنافسة بين اللاعبين، ولمسنا ذلك من خلال التدريبات حيث كل لاعب يبحث عن إيجاد مركز له في التشكيلة الأساسية.

وحول أحداث مباراة القادسية والسالمية، أوضح بوحمد انهم بانتظار القرارات لاتخاذ موقف تجاهها، ولاعبنا المطوع تعرض لاعتداء شديد فكانت ردة فعله طبيعية في مثل هذا الموقف.

وعن دعوة الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، قال إننا كمجلس ادارة مقاطعون للاجتماع ولن نحضره.

سومايلا وريناتو وتياغو يغادرون إلى بلدانهم

عبدالعزيز جاسم

منحت إدارة لعبة كرة القدم بنادي القادسية محترفي الفريق، الغاني رشيد سومايلا والبرازيليين ريناتو دي ليما وتياغو بيريرا، إجازة لمدة 5 أيام والسماح لهم بالسفر الى بلدانهم خلال الفترة الحالية.

وجاءت هذه الاجازة من قبل الجهاز الاداري لاتاحة الفرصة أمام المحترفين الثلاثة لاستكمال اجراءات الاقامة لهم. وسيغيب سومايلا وريناتو وتياغو عن مباراة «الأصفر» أمام الصليبخات في انطلاق مباريات بطولة كأس الاتحاد التنشيطية والمقرر لها أن تقام بعد غد الخميس.