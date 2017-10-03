يحيى حميدان

يعكف الجهاز الفني في فريق خيطان لكرة القدم بقيادة المدرب محمد الانصاري خلال الفترة الحالية على علاج بعض السلبيات التي صاحبت مباراتي الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وركز الانصاري على الاخطاء الدفاعية الفردية التي تسببت في تلقي خيطان لأهداف سهلة في المباراتين أمام الساحل 0-2 والصليبخات 1-3، الأمر الذي اثر على مستوى الفريق بشكل عام وساهم في احتلاله المركز الأخير حاليا في ترتيب الفرق ضمن دوري الدرجة الاولى.

وخاض خيطان مواجهة ودية يوم الخميس الماضي امام فريق الجيش وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5-4، واستغل المدرب الانصاري الفرصة لتجربة بعض اللاعبين الذين لما يشاركون بشكل منتظم خلال الفترة الماضية.

ومنحت ادارة الفريق بعدها راحة للاعبين لمدة يومين، قبل أن يعاود الفريق تدريباته مساء اول من امس بشكل معتاد.