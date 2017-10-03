يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة في نادي كاظمة على فنربخشة التركي بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة جاءت كالآتي: ٢٥-٢٣، ٢٧-٢٥و٢٥-١٧ وذلك ضمن استعدادات البرتقالي في معسكره التدريبي التركي لمنافسات الموسم المقبل والتي يبدأها في ١٤ الشهر الجاري بمواجهة الفحيحيل ضمن البطولة التنشيطية.

وفي السياق ذاته، اكد اداري الوفد صادق القطان ان كاظمة يتطلع الى استعادة مكانته على منصات التتويج من خلال الاستعداد المناسب.

وقال: هناك تعاون تام بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين ودعم من مجلس إدارة النادي للوصول الى النتائج المطلوبة ولدى اللاعبين القدرة على استعادة لقب الدوري وأرى تنافسا وندية لاثبات الذات وأيضا أرى الإصرار على تقديم الأفضل.