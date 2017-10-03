حامد العمران

شارك 5 مبارزين من منتخب الكويت لسلاح الايبيه في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في البحرين السبت الماضي بمشاركة لاعبين من ٢٧ دولة.

وكانت البطولة تحت رعاية رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد الذي افتتح البطولة.

وحقق لاعب منتخبنا فارس الشمري المركز الـ ١٨ بعد تأهله إلى الدور الـ ٦٤ وفوزه على العراقي حسين المالكي ١٥-١٠، ليتأهل إلى الدور الـ ٣٢ ويخسر أمام البريطاني كوبير بنتيجة ١٠-١٥، وقدم الشمري مستوى لافتا وكان ندا قويا للبريطاني.

فيما حل بدر العجمي في المركز الـ ٢٦ على العالم بعد تأهله إلى الدور الـ ٦٤ وتغلب على التركي بيوراك بنتيجة ١٥-١٢ ليتأهل إلى الدور الـ ٣٢ ويخسر لقاءه الأخير أمام البلجيكي لويولاك بنتيجة ٣-١٥.

ومن جانبه، احتل اللاعب يوسف الخرشان المركز الـ ٣٩ بعد خسارته في دور الـ ٦٤ من المصري عبدالله العبدالله بنتيجة ٧-١٥، فيما جاء بطل العرب احمد زياد المطيري في المركز الـ ٥١ بعد خسارته في نفس الدور من الكازاخستاني الكسندر بنتيجة ١٠- ١٥ بعد مباراة قوية قدم خلالها المطيري أداء راقيا.

وجاء خالد العمران في المركز الـ ٥٦ عالميا بعد أن تأهل إلى الدور الثاني بفارق اللمسات. وكان العمران قد حقق فوزا جيدا على البحريني إبراهيم حمد.

ومن جانبهم، اكد اللاعبون الخمسة تحقيقهم الاستفادة الكاملة من المشاركة في البطولة التي تضم افضل لاعبي العالم في سلاح الايبيه مكتسبين المزيد من الخبرة الدولية لتعينهم على المشاركات القارية، متمنين في البطولات المقبلة المشاركة تحت العلم الكويتي بشكل رسمي.