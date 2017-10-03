البناي يحصل على إجازة لمدة 4 أيام للسفر إلى مصر

يحيى حميدان

اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي برقان محمد دهيليس أنه من الصعوبة أن يكون فريقه منافسا قويا على بطاقة الصعود الى دوري «VIVA» الممتاز في ظل استقطاب 24 لاعبا دفعة واحدة خلال فترة الصيف وهو ما يعني تغيير جلد الفريق البرقاني بالكامل عما كان عليه في الموسم الماضي.

وبين دهيليس في حديث خاص مع «الأنباء» أن الجميع يدرك صعوبة القيام بهذه التغييرات ومن ثم تحسن النتائج بشكل سريع، مشيرا الى أن اللاعبين بحاجة للتجانس وهذا الامر لا يأتي الا بحصولهم على الوقت والفرصة في المباريات للوصول الى الدرجة التي نطمح إليها.

وأضاف دهيليس قائلا: «القول إن فريقنا سينافس على لقب دوري الدرجة الأولى ضرب من الخيال، لا يمكن أن نقول هذا الكلام عقب التغييرات الكبيرة التي حدثت في صفوف الفريق، ونحن كجهاز فني أو إداري نثق في لاعبينا وسنمنحهم الفرصة لتحقيق النتائج المرجوة».

وبين مدرب برقان أن المنافسة في «دوري المظاليم» صعبة للغاية في ظل جاهزية بعض الفرق التي تعتبر مرشحة وذلك لامتلاكهم لاعبين جيدين بخلاف الاستقرار الفني الموجود لديهم.

وأوضح أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم الغيني سوما نابي في المباراة الافتتاحية للفريق في دوري الدرجة الأولى، وهي عبارة عن خلع في الكتف، اثرت على مستوى الفريق وذلك لأنه من اللاعبين الذين يعول عليهم الكثير في خط المقدمة، مشيرا الى أن التأثير انسحب على المباريات الثلاث التي خاضها برقان وذلك عبر خروجه من الملعب مصابا في المباراة الأولى امام الفحيحيل (خسرها الفريق 0-2) وفي المباراتين الأخريين أمام الساحل 1-1 والصليبخات 2-2.

وأردف: «سوما نابي سيكون جاهزا للمشاركة عقب مباراتي الفريق في بطولة كأس الاتحاد امام العربي ومن ثم القادسية»، حيث سيلتقي برقان مع اليرموك في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الاولى والمقررة يوم 21 الشهر الجاري، كون الفريق سيحصل على الراحة في الجولة الرابعة.

وأكد دهيليس أنه سيقوم بمنح الفرصة في كأس الاتحاد التنشيطية لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الثلاث وتجربة بعض الخطط التكتيكية، منوها في ذات الوقت بصعوبة المباراتين أمام «الأخضر» و«الأصفر».

الى ذلك، حصل المدافع عبدالرحمن البناي على اجازة من الجهازين الاداري والفني للسفر الى مصر لمدة 4 أيام بسبب ظروفه الدراسية، على أن يعاود التدريبات مع برقان عقب عودته مباشرة.