يحيى حميدان

استغل الجهاز الفني في فريق كرة القدم بنادي السالمية بقيادة المدرب عبدالعزيز حمادة فترة التوقف الحالية بسبب مباريات المنتخبات في «أسبوع فيفا» لتجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الثلاث التي خاضها «السماوي» في دوري «VIVA» الممتاز.

ويخضع المدافع غازي القهيدي ولاعب الوسط محمد الهويدي لبرنامج مكثف من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة في الدوري، فيما يعمل حمادة على تجهيز البديل المناسب للمدافع أحمد عبدالغفور بعد تلقيه البطاقة الحمراء هو وزميله السوري أحمد ديب في مباراة القادسية الأخيرة التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.

وقام الجهاز الإداري بمنح ديب إجازة ليسافر إلى عائلته ويقضي معهم الأسبوع الجاري، على أن يعود لـ «السماوي» مرة أخرى للتدرب بصفة عادية، فيما يغيب كل من السوري فراس الخطيب والأردني عدي الصيفي عن تدريبات الفريق حاليا لالتحاقهما بصفوف منتخبي بلديهما.

وأوضح المدرب حمادة أن فترة التوقف الحالية جاءت في وقت مثالي بالنسبة لفريقه الذي خاض 3 مباريات قوية أمام الكويت (2-2)، والتضامن (2-1)، والقادسية (2-2)، مشيرا الى ان السالمية يحتاج الى هذه الراحة لالتقاط الأنفاس والعودة من جديد للمنافسة بقوة.