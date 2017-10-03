يخوض المتسابق عبدالله الفاضل مرحلة الاستعدادات المكثفة لمنافسات بطولة العالم للدراجات المائية والتي تنطلق اليوم وتستمر الى ٨ الجاري.

وقال الفاضل إنه يقوم بتجهيز الدراجتين اللتين سيشارك بهما في فئتين على مستوى كبار المحترفين وذلك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من البطولة، موضحا انه يعمل على تطوير وزيادة مستوى اللياقة البدني.

وأوضح انه حتى اللحظة لم يواجه اي مشاكل سواء على المستوى الميكانيكي أو في الإصابات الرياضية، متمنيا التوفيق والاستمرار في المحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي.

وأثنى الفاضل على اهتمام اللجنة الأولمبية الكويتية ومتابعتها إنجازات الرياضيين الكويتيين ومحاولاتها تذليل العقبات التي يواجهونها، مشيدا برعاية كل من الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخليج للكيبلات وبنك الكويت الدولي وما لذلك من مردود إيجابي كبير.

يذكر أن المتسابق الفاضل قد حقق لقب بطولة الولايات المتحدة الأميركية ٢٠١٧ في فئتي المعدل والستوك لكبار المحترفين.