في إنجاز رياضي كبير لصالح الرياضات البحرية الكويتية حققت لاعبة المنتخب الوطني لرياضة التزلج على الماء «الويك بورد» الدولية شيخة النوري المركز الأول، والميدالية الذهبية للفئة المفتوحة للمحترفين للسيدات في بطولة كأس آسيا للويك بورد التي نظمها الاتحاد العالمي في الفلبين بمشاركة دولية واسعة، فيما حقق لاعب المنتخب الدولي المتألق خالد العوضي المركز الثاني، والميدالية الفضية في فئة العمومي للمحترفين وسط منافسات حادة وساخنة، وغادر الفلبين مباشرة متوجها إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم للويك بورد، وقام لاعب المنتخب الواعد عبدالله العميري بتسلم ميداليته نيابة عنه.

وقد أشاد مدير المنتخب صالح الدويسان بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب، والتي أكدت الإمكانات والقدرات المتميزة التي يتميز الشباب الكويتي في مجال رياضة التزلج على الماء، ومدى قدرتهم على تحقيق الإنجازات الدولية.

وأعرب الدويسان عن شكره للدعم الكبير الذي قدمه النادي البحري الرياضي الكويتي في إتاحة الفرصة للمنتخب للمشاركة في البطولة من ميزانية النادي، وما حظي به لاعبو المنتخب النوري والعوضي والعميري واللاعب الواعد عمر الحداد من تشجيع واهتمام من قبل رئيس النادي والأب الروحي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم، وأمين السر العام خالد الفودري.