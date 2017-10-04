مبارك الخالدي
وجه مدير عام كرة القدم للصالات والشواطئ في نادي الكويت عبدالوهاب العمر الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغانم على تكفله بإجراء العملية الجراحية للاعب الفريق لكرة الصالات فرناندو.
وقال العمر في تصريح صحافي إن اللاعب أجرى العملية بنجاح وباشر مرحلة العلاج والتأهيل تمهيدا لدخوله إلى صفوف الأبيض الذي يستعد لخوض منافسات الموسم المقبل.
وأضاف: أتقدم بالشكر الجزيل لنائب رئيس النادي خالد الغانم على تكفله بإجراء العملية على نفقته الخاصة. الجدير بالذكر أن «قدم» صالات الأبيض استعد في معسكر خارجي للدفاع عن ألقابه المحلية.