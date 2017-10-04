«تعاملت باستخفاف مع الحدث»

مشاهدو برنامج «صباح الخير بريطانيا» يعبرون عن شعورهم بالصدمة من المغنية ماريا كاري بعدما بدت خلال المقابلة غير المباشرة، حول أحداث لاس فيغاس، حيث كانت مستلقية على أريكة في بيتها وغير مبالية بما يحدث، كأنها في جلسة تصوير بالرغم من إعرابها عن شعورها بالحزن، وتعاطفها مع ضحايا المجزرة.