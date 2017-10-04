قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها مساء امس الأول الاثنين، بـحضور المحامي نواف الهزاع رئيس اللجنة والمحامي خالد الزامل نائب رئيس اللجنة، والمحامي تركي الظفيري ونواف مساعد وتركي عبدالله أعضاء اللجنة.

إيقاف لاعبي القادسية بدر المطوع مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 100 دينار، ومحمد الفهد 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 400 دينار، بالإضافة الى عقوبة الطرد لكل منهما، واحمد جابر الزنكي 5 مباريات مع غرامة مالية قدرها 500 دينار، بالإضافة الى حرمان المنسق الإعلامي زياد الشطي من دخول الملاعب الى نهاية الموسم الحالي 2017/2018 مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار.

كما قررت اللجنة ايضا، إيقاف لاعبي نادي السالمية احمد عبدالغفور 3 مباريات مع غرامة مالية قدرها 300 دينار ومحمد السويدان مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 100 دينار، بالإضافة الى عقوبة الطرد لكل منهما.

وجاءت العقوبات السابقة لما بدر من اللاعبين المذكورين والمنسق الإعلامي للقادسية في لقاء القادسية والسالمية في الجولة الثالثة من منافسات دوري VIVA وفقا لتقارير مراقب وحكم المباراة الى جانب مشاهدة تسجيل مصور للأحداث.

وعاقبت لجنة الانضباط لاعب التضامن احمد فهد بالإيقاف مباراتين مع غرامة مالية قدرها 200 دينار، بالإضافة الى عقوبة الطرد لما بدر منه في لقاء التضامن والعربي في كأس السوبر للناشئين.