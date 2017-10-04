مبارك الخالدي

علمت «الأنباء» من مصدر عرباوي موثوق أن إدارة النادي تتجه إلى تجديد عقد المدرب الوطني محمد ابراهيم لثلاث سنوات.

وأوضح المصدر أن قرار مجلس الإدارة ربما يأتي متوافقا مع التقارير الفنية والإدارية التي تزامنت مع نتائج الفريق في الجولات الثلاث الأولى لدوري viva الممتاز، والتي أشارت بوضوح إلى حاجة الجهاز الفني لوقت طويل قبل أن يتمكن من إعداد فريق قوي قادر على المنافسة الحقيقية بالاعتماد على أبنائه اللاعبين القادمين من فريقي تحت 19 سنة وتحت 17 سنة.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدرب إبراهيم لمدة موسم واحد إذ بدأ مهامه مع الأول من أغسطس الماضي قبل أن يرافق الفريق في معسكره بالقاهرة حيث تولى إبراهيم بنفسه اختبار قدرات اللاعبين ذوي الخبرة ومجموعة لاعبي فريق تحت 19 قبل أن يعلن في أكثر من مناسبة أن الأخضر بحاجة إلى الوقت ليستعيد عافيته في إشارة إلى رغبته في إجراء الإحلال والتجديد في صفوف الفريق.

وفي شأن متصل تتواصل تدريبات الأخضر بقيادة ابراهيم استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد التنشيطية والتي ستنطق غدا إذ وقع الفريق في المجموعة الثانية إلى جوار فرق القادسية وكاظمة والصليبخات وبرقان.

وتعتبر البطولة فرصة سانحة لإبراهيم لإعادة ترتيب الأوراق وإفساح المجال أمام لاعبيه الشباب لإكسابهم الخبرة والاحتكاك ما يعزز فكرته في التوجه نحو الاعتمام على الشباب.