يعقوب العوضي

أجرى عبدالوهاب المزين لاعب فريق اليد الأول في النادي العربي عملية جراحية لإصابته في الكتف تكللت بالنجاح مساء أمس الأول. وكان المزين قد تعرض للإصابة في وقت سابق اثناء تمثيله ليد القادسية قبل انسحابهم من البطولات المحلية وحل الفريق من قبل الاتحاد.

وعاودت الإصابة المزين أثناء مشاركة العربي في منافسات الدوري العام الموسم الماضي مما أجبره على تفويت عدة مباريات مهمة.

وتشير التقارير الطبية إلى ضرورة خضوعه للعلاج الطبيعي لفترة ثلاثة أسابيع على اقل تقدير للعودة الى الملاعب. الجدير بالذكر أن الإصابة تكررت معه منذ عدة مواسم، وعليه فإن المزين بحاجة الى التماثل للشفاء التام قبل العودة لممارسة اللعبة من جديد.