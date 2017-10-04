ناصر العنزي

قال رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي إنه تم فرض عقوبة على ولده لاعب القادسية احمد الزنكي بسبب أنني «والده».

وأضاف: لي خلاف سابق مع أحدهم في طاقم المباراة وليس الحكم سعد الفضلي ولن أذكر اسمه، وشهد على ولدي أحمد بسبب أنني والده وذلك في الأحداث التي جرت في مباراة القادسية والسالمية وهي عقوبة مبالغ فيها بعد أن قررت لجنة الانضباط ايقافه 5 مباريات.

وأضاف الزنكي أن ولده لم يقم بما يستدعي كل هذه العقوبة، حيث كان من ضمن المشاركين في الحادثة، حاله كحال لاعبي الفريقين، ولكن أحد الحكام هو من حرض عليه بسببي، وأطالب لجنة الحكام بالنظر في هذا الأمر.