يحيى حميدان

يسعى الكويت إلى تحقيق «الثلاثية» عندما يلتقي مع كاظمة في مباراة كأس السوبر لكرة السلة وذلك في صالة نادي الكويت في الساعة الـ 7 مساء اليوم.

وحقق «الابيض» ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما يخوض «البرتقالي» المباراة لحلوله في المركز الثاني ببطولة الدوري.

وتعتبر مباراة اليوم هي الافتتاحية لمنافسات الموسم المحلي والذي سيبدأ يوم الاربعاء المقبل عبر إقامة بطولة الدوري.

وجاءت استعدادات الفريق الكويتاوي عادية للموسم الجديد، حيث توجه الى صربيا لإقامة معسكر تدريبي استمر لأسبوعين فقط، وحرص خلاله المدرب السلوفيني بويان لازيتش على تكثيف التدريبات التكتيكية مع خوض عدة مباريات قوية مع بعض الفرق الصربية.

ويعول بويان على عناصره المعروفة بتواجد احمد المطيري وعبدالله الشمري وحسين الخباز وفهد الظفيري، فيما سيغيب عن الفريق كل من يوسف الحمدان ومحمد عدنان وعبدالرحمن الجمعة ومصطفى عبدالمنعم بسبب الاصابة.

وعلى الجهة المقابلة، عاش كاظمة ظروف استثنائية في فترة الصيف عقب ابتعاد عدد من اللاعبين لعل أبرزهم حسين الموسوي، الذي انتقل للعب في البحرين، ومحمد اشكناني وعبدالله الصراف ومحمد الرجيبة.

وترك المدرب الهولندي انتوني الفريق الكظماوي خلال المعسكر الذي أقيم في تركيا ورحل الى البحرين ايضا، وتعاقدت الادارة بشكل سريع مع المدرب الصربي نيناد. وعلى الرغم من ذلك، يسعى «البرتقالي» لتحقيق الفوز اليوم وحرمان «الابيض» من الانفراد بالبطولات المحلية.