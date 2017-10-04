تضع اللجنة المنظمة العليا التي يترأسها رئيس اللجنة الكويتية بناء الأجسام لمساتها الأخيرة لاستضافة «الكويت كلاسيك»، التي تجرى منافساتها على صالة التزلج الجمعة المقبل، وهي البطولة الأولى التي تقام تحت مظلة اتحاد كمال الأجسام للمحترفين «IFBB Pro»، بعد أن فقد الاتحاد الدولي للعبة صلاحيته في تنظيم البطولات العالمية.

وتتيح بطولة «كويت كلاسيك» الفرصة أمام جميع لاعبي دول العالم للمشاركة في منافساتها دون قيد أو شرط، وفقا للسياسة المتبعة في هذا الشأن من قبل اتحاد كمال الأجسام للمحترفين «IFBB Pro»، عكس الحال بالنسبة للاتحاد الدولي للعبة الذي كان يضع العديد من الشروط للاعبين للمشاركة في بطولاته.

وتمنح بطولة كويت كلاسيك اللاعبين الأربعة الأوائل كروت احتراف عقب إعلان فوزهم من قبل لجنة الحكام الدولية مباشرة، في فئات فيزيك للمحترفين و«212»، إلى جانب الفيزيك ماستر، والبدي بلدنج للهواة تحت 95 ك، فيما تمنح نقاطا لأصحاب المراكز المتقدمة تساعدهم على المضي قدما في عالم كمال الأجسام للمحترفين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بدر بودي أن اللجنة وضعتها تصوراتها منذ فترة أربعة اشهر لإنجاح البطولة فنيا وتنظيميا معا، مضيفا أن الجانبين الفني والتنظيمي مكملان لبعضهما بعضا، فلا نجاح تنظيميا دون النجاح الفني والعكس.

وقال: «بطولة كويت كلاسيك التي تحظى بمشاركة نجوم العالم في لعبة بناء الأجسام، ستغير خارطة اللعبة في العالم بتحويلهم من فئة الهواة إلى المحترفين، كما أن البطولة جعلت من الكويت قبلة اللاعبين الباحثين عن التأهل للمراكز المتقدمة».

وأشار بودي إلى أن اليوم الأربعاء سيشهد اكتمال وصول اللاعبين والحكام المشاركين في البطولات، مبينا أن توافد المشاركين إلى بلدهم الثاني الكويت بدأ منذ أمس الأول.

وأوضح بودي أن صالة التزلج ستشهد في التاسعة من صباح غد الخميس إجراء عمليات الأوزان والأطوال لجميع اللاعبين المشاركين، بينما في العاشرة من صباح الجمعة المقبلة التحكيم السري للاعبين الهواة، فيما تنطلق منافسات الدور النهائي في الخامسة مساء بحضور جماهيري غفير.

وأعرب بودي عن أمنيته لجميع اللاعبين المشاركين في بطولة

«كويت كلاسيك»، مشددا على أن اللجنة العليا كانت حريصة كعادتها على توفير العدالة لجميع اللاعبين من خلال جلب حكام مشهود لهم الكفاءة على مستوى العالم.

السبيعي جاهز

من جانبه، أكد اللاعب رامي السبيعي جاهزيته لخوض منافسات بطولة «كويت كلاسيك»، لافتا إلى أنه يدخل منافسات البطولة بحثا عن تحقيق إنجاز جديد له في اللعبة.

ووجه السبيعي الشكر إلى رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير معهد أوكسجين على رعايته له ولجميع لاعبي المعهد الذين يتنافسون بقوة مع أبطال العالم لحصد الذهب والفضة والبرونز، مشيدا بدور مدربه وزملائه في الارتقاء بمستواه بشكل مستمر.