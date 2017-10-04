نؤكد أنه لا تنازل عن مبادئ وقيم النادي الأهلي التي تربينا عليها

التعاقد مع طبيب متخصص بتغذية اللاعبين وآخر في علم النفس الرياضي

معز عثمان: اختيارنا لاسم الأهلي بسبب شعبيته الكبيرة

وفود الأكاديمية فعّلت دورها الاجتماعي عبر زيارة الأطفال



أجرى الحوار: مبارك الخالدي

كابتن وليد صلاح الدين، أهلا بك في الكويت، وما أسباب الزيارة؟

٭ أهلا بكم وشكرا للحفاوة والاستقبال، والحقيقة أنا واحد من أبناء النادي الأهلي جاءت زيارتي للكويت بعد تعييني مشرفا عاما لأكاديمية النادي الأهلي والحقيقة تدرجت في عدد من المناصب الإدارية والفنية في النادي ومنها مدير أكاديمية فرع القاهرة ومدير قطاع الناشئين وأخيرا عضو لجنة الكرة في الفريق الاول لكرة القدم وأمتلك خبرة تزيد على عشر سنوات في التعامل الفني والإداري مع الأكاديميات.

وما طموحاتكم لتطوير الأكاديمية في الكويت؟

٭ ارتأى ذوو الشأن في الأكاديمية بالكويت التعاقد معي في هذه المرحلة على اعتبار أنني احد نجوم النادي الأهلي وأمتلك خبرات كبيرة وكافية لتطوير العمل هنا، خصوصا أن طاقم المدربين العاملين يتميز بالكفاءة ودورنا هو مساندتهم وتطوير أدائهم بما ينمي مهارة اللاعبين، كما أن لدينا توجها بأن تصل الأكاديمية إلى اغلب الدول العربية، وفي الإجمال نهدف الى زيادة عدد الأفرع في الكويت تسهيلا على أبناء الجالية، ونؤكد لأولياء الأمور أن أبناءهم في مكان آمن، ونسعى كذلك إلى التوصية في زيادة الجرعات التدريبية مع حرصنا التام على مبادئ الأخلاق والمحافظة على التعليم والدراسة ومساعدة أولياء الأمور ليصبح أبناؤهم اكثر إيمانا والتزاما وتميزا في دراستهم.

وما الجديد على صعيد العمل الفني؟

٭ نتجه إلى تقييم الأجهزة الفنية الحالية وكل شيء وارد «دون تعنت» تجاه أي احد، فنحن نؤكد انه لا تنازل عن مبادئ وقيم النادي الأهلي التي تربينا عليها، كما نعمل على سد النواقص الموجودة، كما يجري التفكير في التعاقد مع دكتور متخصص في تغذية اللاعبين وطبيب متخصص في علم النفس الرياضي وتحديد اجتماعات دورية مع أولياء أمور اللاعبين بهدف تعزيز الثقة.

وكيف ينعكس ذلك على شعبية النادي الاهلي؟

٭ العمل في الأكاديميات يساهم في تنامي وازدياد شعبية النادي عبر التواصل مع أولياء أمور اللاعبين وأصدقائهم والتواصل المباشر بين النادي ومحبيه ولا خلاف على شعبية الأهلي.

وما سبب انتشار فكرة الأكاديميات؟

٭ الحقيقة ان عددا من اللاعبين الصغار والناشئين في تزايد كبير ولا يمكن استيعابهم في أي ناد لإجراء الاختبارات والتصفية قبل أن تحصل على لاعب موهوب، وفي النادي الاهلي من الممكن أن يأتي إليك 200 ألف لاعب، فمن المستحيل أن تجري اختبارات التفوق خلال أسبوع أو أسبوعين، فكانت فكرة الأكاديميات احد الحلول للوصول إلى لاعب موهوب عبر التركيز في العمل من خلال طاقم متخصص في الأكاديمية.

وما الخدمات التي تقدمها الاكاديمية للاعبين؟

٭ للأمانة الاكاديميات تقدم خدمات كبيرة بأسعار رمزية، ويكفي أن اللاعب الموهوب يعفى من الرسوم والمصاريف تشجيعا له وتقديرا لموهبته من الخدمات الجوهرية.

ان الجهاز الفني المتخصص هو من يذهب إلى اللاعب الموهوب ولا تنتظر أن يصل اليك، كما أن الأكاديمية مكان آمن لفتح آفاق العمل بين أبناء النادي والمدرسة وأولياء الأمور، كما أن الاكاديميات تفتح آفاق عمل لمنتسبي النادي الأهلي وذويهم عبر فتح العديد من الفروع، وفي النهاية يصب إنتاج الاكاديميات في تفريخ عدد من اللاعبين والمواهب إلى مدرسة وقطاع الناشئين في النادي، وهنا لا بد أن أشير إلى الدور المهم للأكاديمية في تسويق اللاعبين إلى الأندية العالمية والأمثلة هنا كثيرة، ولنا في أكاديميات برشلونة وريال مدريد والأندية العالمية أسوة في تسويق اللاعبين الموهوبين، وبالنسبة لنا نؤكد على استقبال اللاعب الموهوب مجانا.

ما مشاركات الأكاديمية على المستوى المحلي؟

٭ الأكاديمية بالفعل مشاركة في الدوري المحلي للأكاديميات، كما أن هناك تواصلا مع الفرق الأخرى لعمل المباريات الودية والرسمية للأعمار المختلفة فضلا عن معسكرات دبي والقاهرة، كما أن وفود الأكاديمية فعلت دورها الاجتماعي عبر زيارة مستشفى الأطفال لأمراض السرطان كرسالة اجتماعية سامية.

وليد.. وحلم المونديال

وحول حظوظ المنتخب المصري في التأهل إلى المونديال، قال الكابتن وليد إن الآمال كبيرة والحظوظ تتجاوز الـ 70% فالمواجهة المقبلة مع الكونغو ستكون في برج العرب أمام 80 ألف مصري، ويكفينا الفوز بهدف خصوصا أن لقاء غانا وأوغندا سيسبق مباراتنا مع الكونغو، ومن الممكن أن تصب النتيجة لمصلحتنا.

وجه المشرف العام لأكاديمية النادي الأهلي في الكويت والملقب بـ «أمير الموهوبين» الكابتن وليد صلاح الدين رسالة إلى أولياء أمور اللاعبين من الجالية المصرية قائلا :«اطمئنوا، أولادكم في مكان آمن ونشارككم الجهد لإنشاء جيل متسلح بالعلم والأخلاق والمبادئ الكريمة والمهارة الفنية العالية».

وأشار الى أن التوجه إلى فتح مزيد من الأفرع في البلاد خطوة مهمة نظرا للإقبال الكبير من أبناء الجالية على الانضمام للأكاديمية والاستفادة من الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال حوار الكابتن صلاح الدين مع «الأنباء» إلى جوار عضو مجلس إدارة شركة التميز الكويتي معز عثمان الذي لفت إلى قرب افتتاح فرع جديد في حولي نظرا للكثافة السكانية للجالية المصرية في منطقتي السالمية وحولي:

مباراة نجوم الأهلي بحضور بيبو

تقيم اكاديمية الأهلي بالكويت مهرجانا كرويا يشرف على تنظيمه الكابتن وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق والمشرف الفني على اكاديمية الأهلي بالكويت ويستضيف معه الكابتن خالد بيبو نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وتقام فعاليات المهرجان بعد غد الجمعة على ملاعب الاكاديمية بالسالمية «ملعب مدرسة أبوأيوب الانصاري» حيث ستقام مباراة في كرة القدم بين فريق نجوم الأهلي والذي يضم كلا من الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن خالد بيبو والكابتن هشام فؤاد المدير الفني للاكاديمية وباقي مدربي الاكاديمية بينما سيتكون الفريق الآخر من مجموعة من اولياء امور لاعبي الاكاديمية وكبار مشجعي الأهلي بالكويت.

وصرح محمود عثمان المدير العام لمجموعة التميز الكويتية المالك لحقوق اكاديمية الأهلي بالكويت بأن الاكاديمية تعمل على استضافة العديد من نجوم الأهلي السابقين والحاليين بصورة دورية وذلك للاستفادة من خبرات هؤلاء النجوم والعمل على تنمية وتطوير مهارات اللاعبين من خلال الاحتكاك المباشر مع هؤلاء النجوم.

واضاف عثمان ان الاكاديمية تسعى جاهدة للتطوير والسعي لاكتشاف المواهب الكروية داخل الكويت والعمل على رعاية هذه المواهب وتنميتها وتقديمها في افضل صورة لانديتها ومنتخبات بلادها لذلك فان اكاديمية الأهلي بالكويت تعمل حاليا على زيادة عدد الافرع والانتشار في جميع مناطق الكويت حيث تم افتتاح فرع المنقف في المنطقة العاشرة وتجهز الاكاديمية لافتتاح فرع بمنطقة خيطان بجانب تجهيز ملعب مدرسة نوتنجهام البريطانية والمملوكة لمجموعة التميز الكويتية بمنطقة جليب الشيوخ لاستقبال اللاعبين وتدريباتهم حيث تحتوي المدرسة على عدة ملاعب داخلية وخارجية، بالإضافة الى حمام سباحة.

من جانبه، صرح د.مشعل المشعان رئيس مجلس ادارة مجموعة التميز الكويتية بان المجموعة بمختلف فروعها تعمل جاهدة على توفير جميع الامكانيات لأكاديمية الأهلي بالكويت من حيث الملاعب والمدربون وافضل طرق التدريب واستضافة العديد من النجوم الكروية للاستفادة من خبراتهم في مجال كرة القدم.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة شركة التميز معز عثمان أن فكرة التعاقد مع النادي الأهلي بسبب شعبيته الكبيرة في الوطن العربي ومصر، مشيرا إلى أن الشركة لا تتدخل في الأمور الفنية وهي من اختيار المدرب والأجهزة الفنية لديها بالفعل فروع جاهزة وتحت العمل الرسمي في السالمية والمنقف والجهراء والفروانية وهي الآن بصدد افتتاح فرع جديد في حولي نظرا للكلفة السكانية للمصريين في السالمية وحولي.

وقال: نحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للتدريبات مساء كل يوم، ونظرا لطبيعة الحياة العملية في الكويت نهدف إلى خلق بيئة آمنة لأبناء الجالية في الأكاديمية، كما نسمح لولي الأمر بمشاركة ابنه في التدريبات في اليوم الأول فقط لنمارس نحن دورنا بعدها في الأخذ بيد اللاعب للانخراط مع زملائه وبحسب الفئة العمرية.

وأشار عثمان إلى أن التعاقد مع الكابتن وليد جاء بسبب خبرته الطويلة ويمتلك الخلطة السرية لاكتشاف نجم موهوب.