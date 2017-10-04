وقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم اتفاقية رعاية مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لرعايتها ملابس الحكام لكافة المراحل السنية وكأس سمو الامير وكأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي (2017 - 2018).



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالكويتية فايز العنزي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الاتحاد ان الرعاية ستشمل جائزتين لهداف الدوري واخرى لأفضل حكم في ختام الموسم.



واوضح العنزي ان هذه الرعاية تأتي في اطار استراتيجية الشركة لتطوير ودعم المجتمع من خلال دعم قطاع التعليم والابداع والشباب والقطاع الصحي.



من جهته اعرب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد ابراهيم الشهاب عن الشكر للخطوط للكويتية لاسيما وانها جاءت مع بداية الموسم داعيا الشركات الاخرى ان تساهم في دعم ابنائهم الرياضيين.واكد الشهاب اهمية وضرورة دعم الحكام وزيادة مستحقاتهم المالية في المستقبل.



وبدوره اوضح الامين العام للاتحاد د.محمد خليل ان جائزة افضل هداف ستقدم لأفضل هداف سوا كان لاعبا كويتيا او محترفا اجنبيا.