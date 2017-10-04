تنطلق غدا سباقات بطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة عشرة منتخبات عربية.



وتشتمل مسابقات البطولة التي ستنطلق من شاطئ المسيلة على ثلاثة أصناف دولية هي فئة الـ(ليزر 7.4) وفئة الـ(ليزر راديال) وفئة الاوبتمست التي سياشرك فيها ابطال المنتخبات العشرة وهي الجزائر ومصر والمغرب والأردن والبحرين والإمارات وتونس والمغرب وإيطاليا وكندا الى جانب المنتخب الكويتي



وسيصاحب البطولة عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع الجمعة المقبل بحضور رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في المكتب التنفيذي الى جانب أمين السر العام ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري.