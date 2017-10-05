يعقوب العوضي

تتواصل استعدادات فريق اليد الأول في النصر تجهيزا للمشاركة في الدوري العام المقرر انطلاقه الاثنين المقبل على صالة الشهيد فهد الأحمد بمركز الاتحاد في الدعية.

ويستأنف العنابي إعداده بعد المعسكر التدريبي الذي أنهاه في مصر قبل أيام مضت. ومن جهة أخرى، يواصل الجهاز الفني إعداد فريق الناشئين تحت ١٧ سنة استعدادا لخوض منافسات الدوري الأحد، وخاض الفريق 3 مباريات ودية مع كل من القرين، والتضامن وخيطان.

وأكد المدير الفني للفريق نايف الرندي ان الفريق لديه عناصر موهوبة قادرة على تحقيق النتائج المرجوة.