مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم النسخة الـ١١ لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم للموسم الجاري 2017/2018، وتأتي البطولة في وقت مناسب للأندية بعد توقف بطولتي دوري viva الممتاز ودوري الدرجة الاولى، اذ تعتبر البطولة فرصة مواتية لترتيب الاوراق.

وبحسب نظام البطولة ولائحتها الداخليه، قسمت الفرق الى ثلاث مجموعات يتأهل صاحب المركز الاول الى الدور نصف النهائى اضافة الى افضل ثالث.

كما نصت اللائحة على عدم ترحيل الانذارات الى البطولات الاخرى وتنتهي مع نهايتها.

واخيرا، اجرت لجنة المسابقات مساء اول من امس، تعديلا على لائحتها يقضي بعدم الزام الفرق بمشاركة ٣ لاعبين من الشباب، وتركت القرار للأندية.

وفي المجموعات، حل في الاولى، فرق السالمية والتضامن والساحل والنصر.

وفي المجموعة الثانية، جاء القادسية والعربي وكاظمة والصليبخات وبرقان، فيما حل في المجموعة الثالثة، فرق الكويت والشباب والجهراء وخيطان.

ولحساب المجموعة الاولى، يلتقي اليوم التضامن مع السالمية على ستاد صباح السالم، الساعة الـ 5:55، فيما يشهد ستاد الشنفا بنادي التضامن لقاء الساحل مع النصر في الساعة الـ8:10.

وفي اطار مباريات المجموعة الثانيه، يلتقي القادسية مع الصليبخات في الساعة 5:55، على ستاد نادي الكويت فيما يشهد ستاد محمد الحمد لقاء العربي مع برقان في الساعة الـ 8:10، وفي المجموعة الثالثة، يواجه الكويت فريق الشباب، على ستاد الصداقة والسلام الساعة الـ 5:55.