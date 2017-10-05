مبارك الخالدي

قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان الأبيض بحاجة الى جهود لاعب من طراز لاعب القادسية طلال العامر.

وأوضح عقلة في تصريحات إعلامية ان العامر من اللاعبين المميزين في مركزه ويتمتع بأداء قوي في وسط الملعب والأبيض في حاجة الى لاعب في إمكانياته لكن ناديه تمسك به أثناء فترة انتقالات اللاعبين إذ انتهى مشوار المفاوضات عند هذا الحد.

وتزامنت تصريحات عقلة مع تغريدة لافتة للعامر، قال فيها: «حان وقت الرحيل» أثارت ردود أفعال كثيرة مؤيدة العامر في قراره الرحيل عن القادسية. وانطلقت مفاوضات الأبيض مع القادسية قبل نحو 3 أشهر لكن إدارة الأصفر تمسكت باللاعب.

وقال عقلة في رده على إعلان اللاعب عبدالهادي خميس اعتزاله بشكل مفاجئ: ان الخميس لا يريد البقاء في النادي «واللي ما يبينا ما نبيه».